***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 11:43
***IZINV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZINV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265571
BIST
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13:429.173
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,25
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4232,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4234,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0109
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:422.341,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,61
|Açılış
|: 2.341,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:40
|FMIZP
|371,25
|99.343.080
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.026.088
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.150.770
|% 9,97
|
|PEKGY
|11,21
|426.381.787
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|209.162.037
|% -9,96
|
|POLHO
|15,08
|280.214.708
|% -9,70
|
|SELVA
|15,41
|274.662.155
|% -9,62
|
|SEKUR
|13,55
|31.818.808
|% -7,51
|
|THYAO
|304,25
|5.276.408.763
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,69
|3.453.258.382
|% 1,56
|
|YKBNK
|29,18
|2.971.090.000
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,44
|2.917.982.330
|% 1,34
|
|KCHOL
|213,40
|2.190.379.526
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,69
|3.453.258.382
|% 1,56
|
|ZOREN
|6,11
|1.420.646.634
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,18
|2.971.090.000
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.433.983
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,44
|2.917.982.330
|% 1,34
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2121
|32,2238
|% 0,14
|
|Euro
|34,6369
|34,6556
|% -0,06
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5583
|35,7366
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,65
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,18
|918,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,22
|1.029,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.262,44
|2.262,79
|% 0,66
|