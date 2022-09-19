***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
19.09.2022 18:18
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
Rapor Tarihi
04.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik olarak Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanan 30.06.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılmış olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064103
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,14
|Açılış
|: 982,33
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2809
|18,2910
|% 0,19
|
|Euro
|18,3413
|18,3842
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,8049
|20,9093
|% 0,09
|
|Frank
|18,8600
|18,9736
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8492
|4,8735
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-5,00
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.675
|6.778
|66,00
|
|Yarım
|3.253
|3.301
|20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG