***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların DeğerlemesiRapor Tarihi04.05.2022AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik olarak Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanan 30.06.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılmış olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064103BIST