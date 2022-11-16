***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
16.11.2022 00:16
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Meyfit Tarım Meyve Ve Fidan Üreticiliği Sanayi Ticaret A.Ş. Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
11.11.2022
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Meyfit Tarım Meyve Ve Fidan Üreticiliği Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan "31.12.2021 itibariyle Şirket Değeri Tespit Raporu" ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080194
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6405
En Düşük
18,5685
18:0019,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,2905
En Düşük
19,2367
18:001.063,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.063,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.065,95
En Düşük
1.062,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6343
|% 0,18
|
|Euro
|19,2089
|19,3055
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,0041
|22,1144
|% 0,02
|
|Frank
|19,6254
|19,7436
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.780
|0,73
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.055
|7.200
|5,00
|
|Yarım
|3.426
|3.520
|3,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,65
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,93
|0,02
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|0,04
|
Seans Raporu
18:00
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