***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMeyfit Tarım Meyve Ve Fidan Üreticiliği Sanayi Ticaret A.Ş. Değerleme RaporuRapor Tarihi11.11.2022AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Meyfit Tarım Meyve Ve Fidan Üreticiliği Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan "31.12.2021 itibariyle Şirket Değeri Tespit Raporu" ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080194BIST