***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2022AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin 15.545.626 TL'ye yükselmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığı bilgisi, 25.05.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. Söz konusu açıklama, "Esas Sözleşme" formatı kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 25/05/2022 25/05/2022 10584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172754BIST