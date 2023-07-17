***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
17.07.2023 18:31
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 15.545.626 TL'ye yükselmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığı bilgisi, 25.05.2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. Söz konusu açıklama, "Esas Sözleşme" formatı kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/05/2022 25/05/2022 10584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172754
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2124
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2411
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.655,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3370
|26,3423
|% 0,83
|
|Euro
|29,6106
|29,6238
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3574
|34,5297
|% 0,77
|
|Frank
|30,5031
|30,6869
|% 1,03
|
|Riyal
|7,0024
|7,0375
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|11,97
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.936
|153,00
|
|Yarım
|5.349
|5.493
|76,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK