***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/04/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPWT Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknolojiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi60.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.04.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.158 TLBeher Payın Alış Fiyatı158,33 TLToplam Tutar500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%5Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%5Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%5Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,56İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,94Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHoldingimizin büyüme stratejisi içinde teknoloji sektöründeki satın alma işlemidir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHoldingimiz, iştirak edilen Şirket'te yapılacak sermaye artışıyla pay edineceği için Şirket'in mevcut ortaklarından pay almayacaktır.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/04/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİştirak edilen Şirket'in diğer ortaklarının iştirak bedellerine kıyasen hesaplanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin yatırım vizyonu ve katma değerli alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, teknoloji sektöründe özellikle IoT bazlı akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet gösteren ve https://www.pocketwifiturkey.com/ internet sitesi uzerinden ağırlıklı olarak yabancılara hizmet veren PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak etmesine, iştirak bedelinin 500.000 TL tutarında olmasına ve yönetim kurulunun imzalanacak sözleşmelerde yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139352BIST