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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.07.2023 20:59
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PWT Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
63.157,90 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.07.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.157,90 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
158,33 TL
Toplam Tutar
500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,58
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,94
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Holdingimizin büyüme stratejisi içinde teknoloji sektöründeki satın alma işlemidir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Holdingimiz, iştirak edilen Şirket'te yapılan sermaye artışıyla pay edindiği için Şirket'in mevcut ortaklarından pay almamıştır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/04/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İştirak edilen Şirket'in diğer ortaklarının iştirak bedellerine kıyasen hesaplanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin yatırım vizyonu ve katma değerli alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda, teknoloji sektöründe özellikle IoT bazlı akıllı cihazlar, e-sim ve taşınabilir modem alanında faaliyet gösteren ve https://www.pocketwifiturkey.com/ internet sitesi uzerinden ağırlıklı olarak yabancılara hizmet veren PWT Teknoloji A.Ş. unvanlı şirkete %5 oranında iştirak etmesine, iştirak bedelinin 500.000 TL tutarında olmasına ve Yönetim Kurulu'nun imzalanacak sözleşmelerde yetkilendirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği daha önce duyurulmuştu. İşlemler tamamlanmış ve sermaye artışı ile yeni sermaye yapısına ilişkin hususlar tescil edilerek bugün itibarıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171715


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Çeyrek 2.654 2.711 -8,00  
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