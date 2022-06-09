***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761Transferler-2.777.125 2.777.125Dönem Karı (Zararı)26 -385.564 -385.564 293.314 -92.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -259.977 -30.367 -290.044 -101.983 -392.027Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.186.801 -104.998 -5.841.645 -385.564 30.375.220 8.288.264 38.663.484Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.794.500 6.726.126 14.429.620 -115.587 -5.841.645 -5.204.271 24.788.743 7.933.663 32.722.406Transferler-5.204.271 5.204.271Dönem Karı (Zararı)26 2.475.416 2.475.416 503.312 2.978.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -244.801 -91.653 -336.454 -106.813 -443.267Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 14.184.819 -207.240 -11.045.916 2.475.416 26.927.705 8.330.162 35.257.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.643.024 5.061.329Dönem Karı (Zararı)2.978.728 -92.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.978.728 -92.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.846.155 -2.602.003Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 387.161 375.420Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.552.536 -2.359.648Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -12.833 -12.833Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.565.369 -2.346.815Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler54.235 2.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 28.768 20.520Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 25.467 -18.115Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.081 -117.901Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 84.568 -12.657Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -126.262 -100.494Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 103.775 -4.750Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -209.858 -502.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.621.497 7.766.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.082.216 -98.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.082.216 -98.117Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-866.717 9.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -850.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -16.717 9.355Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 2.508.237 197.676Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -8.595.896 1.348.823Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -814.860 50.772Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.992.847 2.810.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.992.847 2.810.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 180.038 36.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.829.279 3.228.999İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 2.829.279 3.228.999Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 27.657 39.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler200.134 142.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 81.881 -41.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 118.253 183.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.796.614 5.071.879Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 153.590 -10.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.070.582 -13.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri238.308 144.929Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 238.308 144.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-467.486 -220.027Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -467.486 -220.027Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 9.299.760 62.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.870.998 -4.779.254Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.556.560 268.977DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 344.129 189.186DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8 2.900.689 458.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 2.900.689 344.129Ticari Alacaklar9 15.400.016 7.408.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 15.400.016 7.408.742Diğer Alacaklar10 2.025.347 1.158.630İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.904.209 1.054.209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 121.138 104.421Stoklar11 7.688.457 10.196.694Canlı Varlıklar12 1.628.754 1.899.399Peşin Ödenmiş Giderler13 1.825.841 1.036.448Diğer Dönen Varlıklar14 413.061 494.942ARA TOPLAM31.882.165 22.538.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.882.165 22.538.984DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar12 12.532.398 16.530.986Maddi Duran Varlıklar15 33.836.249 34.238.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.226.090 1.226.205Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 10.927 11.042Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.650.642 1.576.779Diğer Duran Varlıklar14 27.805 27.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.273.184 53.600.694TOPLAM VARLIKLAR82.155.349 76.139.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 11.191.432 12.454.078Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 1.381.535 2.454.018Ticari Borçlar18 13.238.770 11.372.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 291.912 96.497Diğer Borçlar19 13.548.933 10.719.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 13.548.933 10.719.654Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 862.057 834.400Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.914.891 1.554.453ARA TOPLAM42.429.530 39.485.285TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.429.530 39.485.285UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 671.722 1.016.211Uzun Vadeli Karşılıklar465.705 360.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 465.705 360.661Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.976.146 2.112.141Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 354.379 442.974TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.467.952 3.931.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.897.482 43.417.272ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.927.705 24.788.743Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 14.794.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.726.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.977.579 14.314.033Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.977.579 14.314.033Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 14.184.819 14.429.620Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -207.240 -115.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -11.045.916 -5.841.645Net Dönem Karı veya Zararı35 2.475.416 -5.204.271Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.330.162 7.933.663TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.257.867 32.722.406TOPLAM KAYNAKLAR82.155.349 76.139.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 17.769.930 5.596.051Satışların Maliyeti29 -16.859.966 -4.833.486TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)909.964 762.565Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 3.743.111 69.861BRÜT KAR (ZARAR)4.653.075 832.426Genel Yönetim Giderleri31,2 -498.563 -422.328Pazarlama Giderleri31,1 -7.502 -6.068Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 1.315.730 705.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -1.402.806 -752.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.059.934 357.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.059.934 357.152Finansman Giderleri34,2 -906.042 -760.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.153.892 -403.000Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-175.164 310.750Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -304.240 -143.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 129.076 454.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.978.728 -92.250DÖNEM KARI (ZARARI)2.978.728 -92.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 503.312 293.314Ana Ortaklık Payları2.475.416 -385.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,16730000 -0,02610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-443.267 -392.027Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -401.845 -401.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -122.204 -37.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.782 47.777Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 50.231 40.185Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 30.551 7.592Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-443.267 -392.027TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.535.461 -484.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 396.499 191.331Ana Ortaklık Payları2.138.962 -675.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036581BIST