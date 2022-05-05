***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
05.05.2022 18:31
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
2020 Yılı Genel Kurulu Tamamlanmıştır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026798
BIST
11:012.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:0114,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0642
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:0115,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7573
En Düşük
15,6090
11:01898,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,90
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:01
|IMASM
|19,96
|12.875.917
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.070.233
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.561.191
|% 9,74
|
|TIRE
|16,93
|61.648.924
|% 9,65
|
|INTEM
|68,80
|26.569.638
|% 8,95
|
|PETUN
|24,32
|33.279.218
|% -8,50
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,90
|58.063.391
|% -5,95
|
|ODAS
|2,51
|255.741.047
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,89
|2.429.017.798
|% 5,74
|
|THYAO
|42,62
|1.028.223.312
|% -0,14
|
|KOZAL
|184,30
|583.513.968
|% 3,71
|
|KOZAA
|34,02
|411.078.853
|% 4,68
|
|KRDMD
|15,60
|408.873.004
|% -0,38
|
|SISE
|19,89
|2.429.017.798
|% 5,74
|
|ODAS
|2,51
|255.741.047
|% -5,64
|
|EKGYO
|2,69
|192.077.142
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,84
|333.605.837
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,22
|54.210.847
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9221
|14,9252
|% 0,43
|
|Euro
|15,7269
|15,7401
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,3089
|18,4008
|% 0,04
|
|Frank
|15,0670
|15,1577
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9643
|3,9842
|% 0,40
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,50
|
|Altın Gr.
|898
|898
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,22
|