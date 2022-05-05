***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2020 Yılı Genel Kurulu Tamamlanmıştır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026798BIST