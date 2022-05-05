***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IZINV, TREIZTA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0 0B Grubu, IZINV, TREIZTA00017 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat gerek esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamız çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine koyulmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK-Kâr Dağıtımı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026925BIST