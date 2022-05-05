***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 19:29
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, IZINV, TREIZTA00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 0 0
B Grubu, IZINV, TREIZTA00017 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden zarar edilmesi hususu dikkate alınarak gerek mevzuat gerek esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamız çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine koyulmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK-Kâr Dağıtımı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026925
BIST