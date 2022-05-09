***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yeni vizyonu ve yatırım planlarına istinaden, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı jeotermal yatırımları geliştirilmesi amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda, jeotermal enerji sektöründe lokal ve global alanda kendini kanıtlamış, bünyesinde jeotermal sahalar ve lisanslar barındıran, yerli ve uluslararası sahalarda toplamda 1.200 MW santralin jeotermal arama çalışmalarından işletmeye geçişine kadar çeşitli kademelerde aktif rol almış, jeotermal bölgesel ısıtma ve seralar konusunda çalışmalar yapan, uluslararası projeler yürüten ve kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük danışmanlık firmalarından biri olan "GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ortaklık görüşmelerine başlanmıştır. Görüşmeler, GMK Enerji'nin mevcut sahalarının jeotermal enerji yatırımı açısından değerlendirilmesi, global ölçekte yeni yatırımlar geliştirilmesi ve ESG prensipleri altında jeotermal destekli tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yatırımlarını kapsamaktadır. Ortaklık görüşmeleri ile ilgili gelişmeler Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda düzenli olarak yayınlanacaktır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028008BIST