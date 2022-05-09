***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 18:59
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yeni vizyonu ve yatırım planlarına istinaden, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı jeotermal yatırımları geliştirilmesi amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda, jeotermal enerji sektöründe lokal ve global alanda kendini kanıtlamış, bünyesinde jeotermal sahalar ve lisanslar barındıran, yerli ve uluslararası sahalarda toplamda 1.200 MW santralin jeotermal arama çalışmalarından işletmeye geçişine kadar çeşitli kademelerde aktif rol almış, jeotermal bölgesel ısıtma ve seralar konusunda çalışmalar yapan, uluslararası projeler yürüten ve kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük danışmanlık firmalarından biri olan "GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ortaklık görüşmelerine başlanmıştır. Görüşmeler, GMK Enerji'nin mevcut sahalarının jeotermal enerji yatırımı açısından değerlendirilmesi, global ölçekte yeni yatırımlar geliştirilmesi ve ESG prensipleri altında jeotermal destekli tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yatırımlarını kapsamaktadır. Ortaklık görüşmeleri ile ilgili gelişmeler Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda düzenli olarak yayınlanacaktır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028008
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1732
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1551
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05903,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,60
|Açılış
|: 903,87
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2330
|15,2346
|% 0,99
|
|Euro
|16,0672
|16,0966
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,7049
|18,7987
|% 0,87
|
|Frank
|15,2390
|15,3308
|% 0,80
|
|Riyal
|4,0482
|4,0685
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,89
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD