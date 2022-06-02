***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, Şirketimiz sürdürülebilir enerji alanında yatırımlar için çalışmalar yürütmekte ve "GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ortaklık görüşmelerine devam etmektedir. Bu doğrultuda, toplam potansiyeli 250 MW'tan fazla olan, Koçpınar I, Koçpınar II ve Ahmetli Jeotermal Sahaları için teknik, hukuki ve finansal due diligence ("durum tespit") süreçlerine başlanmıştır. Süreçlerin olumlu sonuçlanması durumunda yatırım aşamasına geçilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034374BIST