***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 19:01
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, Şirketimiz sürdürülebilir enerji alanında yatırımlar için çalışmalar yürütmekte ve "GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ortaklık görüşmelerine devam etmektedir. Bu doğrultuda, toplam potansiyeli 250 MW'tan fazla olan, Koçpınar I, Koçpınar II ve Ahmetli Jeotermal Sahaları için teknik, hukuki ve finansal due diligence ("durum tespit") süreçlerine başlanmıştır. Süreçlerin olumlu sonuçlanması durumunda yatırım aşamasına geçilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034374
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0728
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2543
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7861
En Düşük
17,4621
18:05988,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,36
|Açılış
|: 988,58
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,74
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4611
|16,4707
|% 0,48
|
|Euro
|17,7465
|17,7795
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6537
|20,7573
|% 1,22
|
|Frank
|17,1039
|17,2069
|% 0,91
|
|Riyal
|4,3755
|4,3974
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,56
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,52
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,28
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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