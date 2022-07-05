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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 21:07
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrıRKETİ" adında bir iştirak kurulmasına, İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'yi temsil etmek üzere Alperen Erkan'ın atanmasına, 2.Şirketimizin 100% iştirak edeceği, sürdürülebilir ve yeşil enerji alanlarında faaliyet gösterecek "İZ TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ" adında bir şirket kurulmasına, İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'yi temsil etmek üzere Umut Doruk Engin'in atanmasına, 3.Şirketimizin 100% iştirak edeceği, kimya ve kimyevi teknolojiler alanlarında faaliyet gösterecek "İZ KİMYASAL GİRİŞİMLERİ VE YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" adında bir şirket kurulmasına, İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'yi temsil etmek üzere Umut Doruk Engin'in atanmasına, 4.Şirketimizin 100% iştirak edeceği, otomotiv, e-mobilite ve otomotiv teknolojileri alanlarında faaliyet gösterecek "İZ OTO GİRİŞİMLERİ YATIRIM VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" adında bir şirket kurulmasına, İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'yi temsil etmek üzere Mübin Karpuzcu'nun atanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041903


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