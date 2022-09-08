***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 18:12
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımız şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki
2022/18 ve 2022/19 numaralı Yönetim Kurulu kararlarını almışlardır:
İstifa yazıları 08/09/ 2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifa taleplerinin kabul edilmesine, Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak iletilen değerlendirme raporu incelenmek suretiyle, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Sıddık Akben ve Kerim Çelikbaş'ın seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061651
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.007,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.007,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2086
|18,2385
|% 0,09
|
|Euro
|18,3005
|18,3346
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0807
|21,1864
|% 0,84
|
|Frank
|18,9039
|19,0178
|% 1,03
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|11,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.768
|6.861
|32,00
|
|Yarım
|3.298
|3.354
|16,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,17
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|3,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152