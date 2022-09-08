***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımız şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki2022/18 ve 2022/19 numaralı Yönetim Kurulu kararlarını almışlardır:İstifa yazıları 08/09/ 2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifa taleplerinin kabul edilmesine, Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak iletilen değerlendirme raporu incelenmek suretiyle, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Sıddık Akben ve Kerim Çelikbaş'ın seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061651BIST