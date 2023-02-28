***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından daha önce 09.05.2022 ve 02.06.2022 tarihlerinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık görüşmeleri süreci devam etmekte olup yeni yatırımların, yeni bir yapı üzerinden modellenmesi konusu degerlendirilmektedir. Süreç konusunda bir gelişme olduğunda kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117629BIST