***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 18:12
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından daha önce 09.05.2022 ve 02.06.2022 tarihlerinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık görüşmeleri süreci devam etmekte olup yeni yatırımların, yeni bir yapı üzerinden modellenmesi konusu degerlendirilmektedir. Süreç konusunda bir gelişme olduğunda kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117629
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0203
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.110,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8769
|18,8833
|% -0,02
|
|Euro
|20,0090
|20,0183
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7614
|22,8756
|% 0,25
|
|Frank
|20,0614
|20,1822
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0174
|5,0426
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,42
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.523
|7.599
|26,00
|
|Yarım
|3.675
|3.719
|13,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,16
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK