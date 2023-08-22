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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2023 18:12
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İz Yatırım Holding A.Ş. finansal yatırımları arsında yer alan Geo Jeotermal Yatırımları Anonim Şirketi'nin öz sermaye finansmanı arayışına girmesi ve bunun üzerine aşağıda isimleri yazılan kişilerin öz sermaye finansmanını Şirkete sağlamak istediğini Yönetim Kuruluna iletmesi üzerine, 06.07.2023 tarihinde pay sahiplerinin toplantı ve karar nisaplarını sağlayan katılımı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak çağrılı şekilde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin sermayesinin emisyon primli olarak 104.610,79 TL'den 107.420,15 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, artırılan sermayeyi temsil eden  paylar emisyon  primli (=çıkarma primli) olarak  ihraç edildiğinden,  artırılan sermayenin  29.121.189,70-TL'si muvazaadan  ari olarak  emisyon  primi olarak  aşağıda isimleri yazıları kişiler tarafından karşılanmıştır.  Bu  kapsamda,  Genel Kurul Şirketin finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak, aşağıda anılan pay sahipleri tarafından emisyon primli olarak taahhüt edildiği işbu rapor ve karar ile bildirmektedir. Sermaye artırımına ilişkin karar şirketin olağan genel kurulunda katılan pay sahiplerinin çoğunluğu ile alınmıştır. Rüçhan haklan sınırlandırılmamış veya kaldırılmamış olup, yeni ihraç edilen payların aşağıda belirtilen mevcut pay sahipleri ve yeni pay sahibi tarafından  iktisap  edilebilmesi için  tüm pay  sahipleri sahip  olduğu  rüçhan  hakkından tamamen feragat etmişlerdir.    
Sermaye Artışında Yeni Payların Emisyon Primli Olarak Çıkarılmasının Sebepleri Ve Emisyon Priminin Hesaplanma Şeklini Açıklayan Rapor:
İstanbul Ticaret Sicilinin  402514-5  sayısında tescilli şirketin  104.610,79-TL olan sermayesinin 2.809,36 TL artırılmak suretiyle 107.420,15 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 2.809,36 TL'nin 2.730,30 TL'lik kısmını temsil eden 273.030 adet paydan her bir payın 106,66 TL primli olarak toplam 29.121.189,70-TL emisyon primi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir. 29.121.234,45  TL'nin  emisyon  primi olarak şirket bünyesinde katılması için artırılan 2.809,36  TL sermayeyi temsil eden 280.936 adet payın her birinin 29.121.189,70 TL/ 273.030  = 106,66  TL primli olarak  ihracı gerektiği hesaplanmış ve emisyon primi ve nominal dahil toplam 29.123.920 TL olarak ihracı kararlaştırılmıştır. Bu defa artırılan 2.809,36 TL itibari değerdeki sermayenin 35,08 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 35,08 TL nominal bedel olmak üzere 3.508  adet pay  karşılığında diğer mevcut pay  sahiplerinin  rüçhan  haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Mert Yılmaz tarafından nakden ödenmiştir.  8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, İbrahim Emre Çorak tarafından nakden ödenmiştir.  8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarmdan tamamen feragat etmeleri suretiyle, Serkan îsmailoğlu tarafından nakden ödenmiştir.  8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Alican Ulusoy tarafından nakden ödenmiştir.  8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Vesile Şarlıoğlu tarafından nakden ödenmiştir.  4,39 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 4,39 TL nominal bedel olmak üzere 439 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Alan Kart tarafından nakden ödenmiştir.  4,39 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 4,39 TL nominal bedel olmak üzere 439 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Aslı Nil tarafından nakden ödenmiştir.  2.730,30 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 2.730,30 TL nominal bedel ve 29.121.189,70 TL emisyon primi bedeli olmak üzere toplam 29.123.920 TL değerli 273.030 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, İz Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.07.2023 tarihli ve 2023/08 sayılı serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teyit edildiği üzere, pay bedeli ve emisyon priminin  tamamı ortaklara borç hesabındaki nakdi borçlanmadan kaynaklanan alacaklarından  karşılanmıştır.
 Bu çerçevede,Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımı kapsamında aşağıdaki hesaplamaları yapmıştır:
Son Sermaye Tutarı (TL): 104.610,79-TL
Sermaye Artırıma Müteakip Tutar (TL): 107.420,15 TL
Ortakların Alacaklarından Karşılanan Sermaye Tutarı: (TL) 2.730,30 TL
Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (TL): 79,06 TL
Ortakların Alacaklanndan Sermaye Karşılığı Aktarılacak Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL): 29.121.189,70-TL
Her Bir Payın Nominal Değeri (TL): 0,01-TL
Emisyon Primi ile ihraç edilen Payların Beher Emisyon Primi Tutarı (TL): 106,66 -TL
Ortak Alacaklarından Artırılacak Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi: 268.555
Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı: 10.742.015 
Söz konusu açıklama 18 Ağustos 2023 tarihli 10896 sayılı gazetede yayınlanarak tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188342


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