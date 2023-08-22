***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİz Yatırım Holding A.Ş. finansal yatırımları arsında yer alan Geo Jeotermal Yatırımları Anonim Şirketi'nin öz sermaye finansmanı arayışına girmesi ve bunun üzerine aşağıda isimleri yazılan kişilerin öz sermaye finansmanını Şirkete sağlamak istediğini Yönetim Kuruluna iletmesi üzerine, 06.07.2023 tarihinde pay sahiplerinin toplantı ve karar nisaplarını sağlayan katılımı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak çağrılı şekilde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirketin sermayesinin emisyon primli olarak 104.610,79 TL'den 107.420,15 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, artırılan sermayeyi temsil eden paylar emisyon primli (=çıkarma primli) olarak ihraç edildiğinden, artırılan sermayenin 29.121.189,70-TL'si muvazaadan ari olarak emisyon primi olarak aşağıda isimleri yazıları kişiler tarafından karşılanmıştır. Bu kapsamda, Genel Kurul Şirketin finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak, aşağıda anılan pay sahipleri tarafından emisyon primli olarak taahhüt edildiği işbu rapor ve karar ile bildirmektedir. Sermaye artırımına ilişkin karar şirketin olağan genel kurulunda katılan pay sahiplerinin çoğunluğu ile alınmıştır. Rüçhan haklan sınırlandırılmamış veya kaldırılmamış olup, yeni ihraç edilen payların aşağıda belirtilen mevcut pay sahipleri ve yeni pay sahibi tarafından iktisap edilebilmesi için tüm pay sahipleri sahip olduğu rüçhan hakkından tamamen feragat etmişlerdir.Sermaye Artışında Yeni Payların Emisyon Primli Olarak Çıkarılmasının Sebepleri Ve Emisyon Priminin Hesaplanma Şeklini Açıklayan Rapor:İstanbul Ticaret Sicilinin 402514-5 sayısında tescilli şirketin 104.610,79-TL olan sermayesinin 2.809,36 TL artırılmak suretiyle 107.420,15 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 2.809,36 TL'nin 2.730,30 TL'lik kısmını temsil eden 273.030 adet paydan her bir payın 106,66 TL primli olarak toplam 29.121.189,70-TL emisyon primi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir. 29.121.234,45 TL'nin emisyon primi olarak şirket bünyesinde katılması için artırılan 2.809,36 TL sermayeyi temsil eden 280.936 adet payın her birinin 29.121.189,70 TL/ 273.030 = 106,66 TL primli olarak ihracı gerektiği hesaplanmış ve emisyon primi ve nominal dahil toplam 29.123.920 TL olarak ihracı kararlaştırılmıştır. Bu defa artırılan 2.809,36 TL itibari değerdeki sermayenin 35,08 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 35,08 TL nominal bedel olmak üzere 3.508 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Mert Yılmaz tarafından nakden ödenmiştir. 8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, İbrahim Emre Çorak tarafından nakden ödenmiştir. 8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarmdan tamamen feragat etmeleri suretiyle, Serkan îsmailoğlu tarafından nakden ödenmiştir. 8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Alican Ulusoy tarafından nakden ödenmiştir. 8,80 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 8,80 TL nominal bedel olmak üzere 880 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Vesile Şarlıoğlu tarafından nakden ödenmiştir. 4,39 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 4,39 TL nominal bedel olmak üzere 439 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Alan Kart tarafından nakden ödenmiştir. 4,39 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 4,39 TL nominal bedel olmak üzere 439 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, Aslı Nil tarafından nakden ödenmiştir. 2.730,30 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden kısmı, 2.730,30 TL nominal bedel ve 29.121.189,70 TL emisyon primi bedeli olmak üzere toplam 29.123.920 TL değerli 273.030 adet pay karşılığında diğer mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarından tamamen feragat etmeleri suretiyle, İz Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.07.2023 tarihli ve 2023/08 sayılı serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teyit edildiği üzere, pay bedeli ve emisyon priminin tamamı ortaklara borç hesabındaki nakdi borçlanmadan kaynaklanan alacaklarından karşılanmıştır.Bu çerçevede,Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımı kapsamında aşağıdaki hesaplamaları yapmıştır:Son Sermaye Tutarı (TL): 104.610,79-TLSermaye Artırıma Müteakip Tutar (TL): 107.420,15 TLOrtakların Alacaklarından Karşılanan Sermaye Tutarı: (TL) 2.730,30 TLNakden Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (TL): 79,06 TLOrtakların Alacaklanndan Sermaye Karşılığı Aktarılacak Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL): 29.121.189,70-TLHer Bir Payın Nominal Değeri (TL): 0,01-TLEmisyon Primi ile ihraç edilen Payların Beher Emisyon Primi Tutarı (TL): 106,66 -TLOrtak Alacaklarından Artırılacak Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi: 268.555Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı: 10.742.015Söz konusu açıklama 18 Ağustos 2023 tarihli 10896 sayılı gazetede yayınlanarak tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188342BIST