***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.04.2023 tarihinde 10 milyon TL değerleme üzerinden %5 oranında iştirak ettiğimiz PWT Teknoloji A.Ş., mevcut operasyonunu geliştirmek ve yeni sektörlere açılım yapmak amacıyla FonAngels öncülüğünde, 75 milyon TL şirket değeri üzerinden kitlesel fonlamaya açılmıştır. Fonlama ile ilgili detaylı bilgiler https://fonangels.com/kampanyalar/projehakkinda/Pocket-Wifi-Turkey?pid=382 adresinden incelenebilir. İz Yatırım Holding olarak ek 750.000 TL'lik yatırım yapılması öngörülmektedir. Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197637BIST