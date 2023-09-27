***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2023 15:59
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.04.2023 tarihinde 10 milyon TL değerleme üzerinden %5 oranında iştirak ettiğimiz PWT Teknoloji A.Ş., mevcut operasyonunu geliştirmek ve yeni sektörlere açılım yapmak amacıyla FonAngels öncülüğünde, 75 milyon TL şirket değeri üzerinden kitlesel fonlamaya açılmıştır. Fonlama ile ilgili detaylı bilgiler https://fonangels.com/kampanyalar/projehakkinda/Pocket-Wifi-Turkey?pid=382 adresinden incelenebilir. İz Yatırım Holding olarak ek 750.000 TL'lik yatırım yapılması öngörülmektedir. Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197637
BIST
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15:578.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -55,39
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5727,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0663
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5728,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:571.661,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:55
|REEDR
|14,96
|911.926.303
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|298.290.088
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.134.980.733
|% 10,00
|
|VERUS
|196,90
|73.052.173
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|23.023.851
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|898.635.093
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|SNKRN
|27,66
|2.573.123
|% -6,17
|
|KLKIM
|33,00
|449.329.514
|% -5,71
|
|THYAO
|228,80
|7.657.454.661
|% 0,57
|
|TUPRS
|163,00
|6.287.843.755
|% -3,95
|
|SASA
|48,56
|3.527.565.716
|% -3,75
|
|CIMSA
|311,10
|3.516.893.914
|% 2,27
|
|ISCTR
|24,88
|3.443.660.182
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,28
|1.604.717.308
|% -2,40
|
|EKGYO
|8,01
|2.105.712.084
|% -0,12
|
|KATMR
|2,44
|544.803.441
|% 6,09
|
|SKBNK
|6,56
|1.279.397.781
|% 0,92
|
|ADESE
|2,42
|465.048.985
|% -0,82
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3061
|27,3107
|% 0,25
|
|Euro
|28,8304
|28,8436
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,0603
|33,2261
|% 0,23
|
|Frank
|29,6328
|29,8113
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2600
|7,2964
|% 0,36
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,86
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.059
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.795
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|19,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,35
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 95, 611.00 milyon TL de
-
16:10OSMEN
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 243.60 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 180 adet işlem
-
16:09HEKTS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 526, 957 adet işlem
-
16:07ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 472 adet işlem
-
16:06ULKER
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 93.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 724, 752 adet işlem