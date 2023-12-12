***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz duran varlıklarından PWT Teknoloji A.Ş.'nin sermayesi 8.984.431 TL'ye çıkarılmış olup buna dair ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Şirketimizin ilgili duran varlıktaki sermayı payı 539.066 TL'ye ve sermaye pay oranı %6'ya yükselmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225064BIST