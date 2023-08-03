***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2023 23:46
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan UP Venture Capital LLP'den tarafımıza ulaşan bilgiye göre bugün itibarıyla aşağıdaki satış işlemi gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/08/2023 0 249.946 249.946 1.600.035 1.350.089 % 10,29 % 3,51 % 8,68 % 2,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180459
BIST
'
18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0001
En Düşük
26,9175
18:0529,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0541
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8809
En Düşük
29,4723
18:051.676,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.676,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.677,99
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9714
|26,9857
|% 0,14
|
|Euro
|29,5126
|29,5772
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,1285
|34,2996
|% -0,07
|
|Frank
|30,6453
|30,8299
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1584
|7,1943
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.954
|11.044
|-38,00
|
|Yarım
|5.481
|5.547
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,45
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|2,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
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17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB