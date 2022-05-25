***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. Maddesindeki Değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden YayınlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.545.626Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500 751.126 5,94033 B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 14.794.500 751.126,000 5,07706Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alpha Ventures Investment LLPBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.03.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.04.2022SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.03.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 25.05.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli onay yazısına istinaden yapılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak satışı işlemi tamamlanmış olup Şirketimiz sermayesi 15.545.626 TL'ye yükselmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasının ardından gerekli tescil işlemleri tamamlanmış olup esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni hali Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TTSG-25.05.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032460BIST