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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2022 18:17
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MEYFİT TARIM A.Ş. TARIM SEKTÖRÜ(ELMA VE ELMA FİDANI YETİŞTİCİLİĞİ VE SATIŞI DEPOLAMASI) 4900000 2450000 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIK
İZMAY HAYVANCILIK LTD ŞTİ YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN HAYVANLARIN VE SEKTÖRE YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANLARIN PAZARLAMASI 100000 80000 TRY 80 BAĞLI ORTAKLIK
İZ AGRİCULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) 11.713.349,85 11.713.349,85 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ KİMYASAL GİRİŞİMLERİ VE YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET A.Ş. Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ GİRİŞİM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş. Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ MOTORLU VE ELEKTRİKLİ ARAÇ GİRİŞİMLERİ A.Ş. Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054306


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8311 17,8472 % -0,29  
Euro 18,4044 18,4279 % 0,82  
Sterlin 21,7612 21,8703 % 0,90  
Frank 18,8582 18,9718 % 0,79  
Riyal 4,7286 4,7523 % -0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 5,70  
Altın Gr. 1.030 1.030 -3,54  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.892 6.980 -17,00  
Yarım 3.358 3.412 -9,00  
Çeyrek 1.684 1.706 -4,00  
Gümüş.Ons 20,76 20,79 0,25  
Gümüş Gr. 11,88 11,89 0,06  
B. Petrol 96,44 96,44 0,13  
Seans Raporu 18:05
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