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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 20:42
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BEKİR SIDDIK AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073742


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BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
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Altın Gr. 988 988 -2,50  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.659 6.777 68,00  
Yarım 3.245 3.309 29,00  
Çeyrek 1.627 1.656 15,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 -0,17  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 -0,09  
B. Petrol 91,35 91,35 0,01  
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