***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 20:42
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 49.49 A+B Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BEKİR SIDDIK AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073742
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,40
|Açılış
|: 987,12
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5958
|18,6118
|% 0,16
|
|Euro
|18,3556
|18,3939
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9471
|21,0522
|% 0,03
|
|Frank
|18,5143
|18,6258
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,44
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.659
|6.777
|68,00
|
|Yarım
|3.245
|3.309
|29,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528