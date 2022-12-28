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***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.12.2022 21:12
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP DAVID JAMES PRICE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 41.64 A+B Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT EMİRLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 03.02.2021 İcrada Görevli Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER UYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.02.2021 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BEKİR SIDDIK AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.09.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ GİRİŞİM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş. Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İZ MOTORLU VE ELEKTRİKLİ ARAÇ GİRİŞİMLERİ A.Ş. Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) 100000 100000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091020


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Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.327 7.391 -8,00  
Yarım 3.548 3.619 -4,00  
Çeyrek 1.780 1.809 -2,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 -0,45  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 -0,27  
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