***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.09.2022 18:17
***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/09/2022
Karar Sayısı
2022/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-4.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Konsolide Nakit Akış Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Alpha Ventures Investment LLP Başkan Yardımcısı Üye Adına David James Price Umut Emirler Ömer Uyan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064101
BIST
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|Değişim
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|| 77,96
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3.280
En Düşük
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En Düşük
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18:05979,57
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|| -4,58
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
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|
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En Düşük
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|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3037
|18,3138
|% 0,11
|
|Euro
|18,2608
|18,2779
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,7394
|20,8434
|% -0,39
|
|Frank
|18,9100
|19,0239
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8527
|4,8770
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,93
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.664
|6.773
|-16,00
|
|Yarım
|3.247
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|-0,17
|
|B. Petrol
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|90,62
|-1,38
|
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