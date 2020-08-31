***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IZMDC]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IZMDC payında 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması ve Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görmesi önleyici tedbirleri uygulanacaktır.(Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/11/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, IZMDC payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıGÖZDENUR EROĞLU45178326Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/11/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871862BIST