***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 11:01
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818753
BIST
13:00120.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 147,31
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
13:006,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
13:006,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
13:00306,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,89
|Açılış
|: 306,55
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.360.960
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|2.197.650
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.638.455
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|TSPOR
|4,52
|447.639.267
|% 14,43
|
|BURVA
|12,84
|86.521
|% -14,40
|
|COSMO
|2,46
|10.157
|% -7,52
|
|QNBFB
|53,10
|792.559
|% -6,84
|
|BALAT
|1,69
|55.421
|% -6,11
|
|GYHOL
|27,80
|2.337.055
|% -5,57
|
|ASELS
|28,28
|990.009.185
|% 1,00
|
|THYAO
|14,82
|737.925.180
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,52
|447.639.267
|% 14,43
|
|TUPRS
|112,90
|338.829.311
|% -1,83
|
|SASA
|10,41
|325.072.933
|% 9,01
|
|TSPOR
|4,52
|447.639.267
|% 14,43
|
|IHLAS
|0,89
|69.431.779
|% 1,14
|
|PETKM
|4,08
|261.636.233
|% 0,49
|
|GSRAY
|2,36
|150.445.321
|% 1,72
|
|KRSTL
|2,28
|135.524.777
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8660
|% 0,20
|
|Frank
|6,1750
|6,2122
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|8,82
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|13,01
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,29
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,15
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,63
|