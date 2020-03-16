***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:40
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829248
BIST
13:4889.127
En Yüksek
|Değişim
|: -6,78%
|| -6.477,98
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.127
13:486,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
13:487,1286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0956
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:48308,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,40
|Açılış
|: 309,08
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
307,58
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,98
|62.798.504
|% 9,16
|
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,13
|9.209.673
|% 6,60
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|ALCTL
|11,34
|9.432.694
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.405.740
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.960.605
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|745.619
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|235.946
|% -10,00
|
|ASELS
|23,46
|378.386.720
|% -7,86
|
|THYAO
|8,45
|315.370.283
|% -7,55
|
|GARAN
|8,34
|291.279.397
|% -7,44
|
|ECILC
|3,80
|174.404.182
|% -6,40
|
|YKBNK
|2,09
|106.236.001
|% -5,43
|
|ODAS
|1,26
|77.796.256
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,88
|52.361.297
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,09
|106.236.001
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|50.909.593
|% -5,00
|
|ECILC
|3,80
|174.404.182
|% -6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% 1,27
|
|Frank
|6,7392
|6,7798
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6962
|1,7047
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-24,71
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,23
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,56
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|12,95
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|