***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:43
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870656
BIST
15:521.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:527,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:528,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:52456,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,74
|Açılış
|: 455,48
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GARFA
|12,32
|16.999.937
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.208.154
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.776.089
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,39
|4.872.788.949
|% -5,59
|
|TUPRS
|87,10
|3.651.296.852
|% -5,33
|
|GARAN
|7,18
|1.493.241.124
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,10
|921.571.996
|% 0,39
|
|RTALB
|55,90
|893.405.530
|% 6,68
|
|PETKM
|4,39
|4.872.788.949
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,01
|531.173.759
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,17
|570.973.478
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,74
|661.031.275
|% -5,84
|
|GARAN
|7,18
|1.493.241.124
|% 0,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3330
|7,3373
|% 0,55
|
|Euro
|8,6393
|8,6457
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,5733
|9,6214
|% -0,44
|
|Frank
|7,9995
|8,0477
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9479
|1,9577
|% 0,39
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,00
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-11,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-7,97
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-3,85
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|-0,40
|