***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 14:59
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892102
BIST
16:141.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:147,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:149,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:14469,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,27
|Açılış
|: 469,38
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GOLTS
|35,24
|112.919.696
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.296.018
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.004.745
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.996.673
|% 9,93
|
|NIBAS
|73,35
|21.926.179
|% -10,00
|
|PKENT
|920,90
|910.555
|% -7,63
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,05
|27.219.841
|% -5,91
|
|MARKA
|6,25
|979.635
|% -5,16
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|SASA
|21,18
|1.474.954.604
|% 2,92
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|PETKM
|4,97
|3.872.819.065
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,96
|1.289.502.988
|% 1,02
|
|SISE
|7,14
|2.428.050.196
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,32
|1.771.126.904
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|586.888.658
|% 2,21
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8356
|7,8388
|% 0,37
|
|Euro
|9,4999
|9,5100
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,3740
|10,4260
|% -0,42
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,19
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|3,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|39,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|37,06
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|17,92
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,97
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,52
|48,52
|-0,27
|
Seans Raporu
16:14
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16:25XU050
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