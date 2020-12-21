***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:05
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894021
BIST
13:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,32
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
13:007,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:009,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:00463,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 464,09
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BOSSA
|15,40
|19.527.335
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.852.266
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.532.295
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,21
|1.189.743.662
|% 2,07
|
|TSKB
|1,90
|1.142.686.738
|% 3,26
|
|THYAO
|12,30
|1.015.149.739
|% -5,09
|
|GARAN
|9,69
|692.685.567
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,15
|603.958.025
|% -2,71
|
|TSKB
|1,90
|1.142.686.738
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,15
|603.958.025
|% -2,71
|
|ODAS
|4,02
|361.057.253
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,42
|121.282.261
|% -1,39
|
|THYAO
|12,30
|1.015.149.739
|% -5,09
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6639
|7,6678
|% 0,51
|
|Euro
|9,3103
|9,3189
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0714
|10,1220
|% -1,88
|
|Frank
|8,5665
|8,6181
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 0,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-1,95
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-7,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|-5,17
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-2,50
|
|Çeyrek
|742
|759
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,19
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|-2,45
|