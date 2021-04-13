***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:10
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927222
BIST
12:091.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -16,99
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:098,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:099,7107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:09452,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,13
|Açılış
|: 452,92
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MTRKS
|49,56
|5.262.876
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|815.359
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.676.396
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.656.171
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.322.554
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.238.390
|% -9,98
|
|DGGYO
|9,47
|2.241.352
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.948.702
|% -9,96
|
|EREGL
|16,65
|419.996.225
|% 1,52
|
|FENER
|33,86
|406.172.904
|% 8,18
|
|KOZAL
|111,70
|313.346.146
|% -0,18
|
|GARAN
|6,61
|294.550.984
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,65
|285.735.949
|% -8,27
|
|EKGYO
|1,76
|250.484.305
|% -3,30
|
|TSKB
|1,29
|177.271.406
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|173.464.922
|% -1,45
|
|IHLAS
|0,61
|28.094.398
|% -4,69
|
|GARAN
|6,61
|294.550.984
|% -0,15
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1549
|% 0,07
|
|Euro
|9,7034
|9,7107
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1747
|11,2307
|% 0,07
|
|Frank
|8,7792
|8,8321
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,01
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-3,04
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|