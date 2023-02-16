***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:23
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114065
BIST
12:435.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 73,91
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:4318,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:4320,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:431.112,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.112,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:43
|OYAKC
|30,14
|206.100.205
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.650.390
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.798.365
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.708.453
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|26.053.846
|% 9,98
|
|HATEK
|8,43
|23.007.952
|% -9,84
|
|EYGYO
|15,25
|52.493.203
|% -9,76
|
|RAYSG
|14,20
|3.149.101
|% -9,67
|
|AGESA
|26,68
|51.183.271
|% -9,07
|
|MACKO
|59,95
|404.083.639
|% -9,03
|
|THYAO
|142,50
|5.291.496.466
|% 1,86
|
|EREGL
|42,86
|3.888.655.606
|% 3,73
|
|TUPRS
|626,80
|2.937.669.217
|% 9,03
|
|KRDMD
|19,23
|2.499.136.717
|% 9,95
|
|SISE
|44,64
|2.277.693.028
|% 4,54
|
|KRDMD
|19,23
|2.499.136.717
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,42
|1.850.663.649
|% 1,55
|
|YKBNK
|9,29
|1.004.244.070
|% 3,91
|
|EKGYO
|7,42
|771.204.419
|% 3,06
|
|EREGL
|42,86
|3.888.655.606
|% 3,73
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8491
|18,8522
|% 0,02
|
|Euro
|20,1898
|20,1968
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6393
|22,7528
|% 0,14
|
|Frank
|20,3481
|20,4707
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0112
|5,0363
|% 0,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,13
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|31,00
|
|Tam
|7.580
|7.631
|-4,00
|
|Yarım
|3.703
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|-0,02
|