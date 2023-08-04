***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
04.08.2023 18:23
***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180981
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0527,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0599
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2585
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.684,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9550
|27,0067
|% 0,22
|
|Euro
|29,7703
|29,7816
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3840
|34,5564
|% 0,68
|
|Frank
|30,8582
|31,0441
|% 0,49
|
|Riyal
|7,1708
|7,2068
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,42
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|8,84
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.988
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.498
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG