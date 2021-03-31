***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 14:57
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faal
15:341.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:348,2669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0564
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:349,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,6800
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:34449,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,19
|Açılış
|: 449,13
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:34
|LINK
|40,70
|31.602.725
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
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|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.950.889
|% 9,99
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|KRTEK
|17,37
|56.704.402
|% -10,00
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|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.165.190
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SASA
|47,62
|1.320.982.044
|% 7,11
|
|KOZAL
|116,80
|711.330.577
|% 1,39
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|FROTO
|197,80
|573.849.189
|% 0,05
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,21
|169.856.376
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,92
|162.169.376
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|KRDMD
|7,09
|542.772.578
|% 0,14
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2615
|8,2669
|% -0,68
|
|Euro
|9,7136
|9,7315
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3531
|11,4100
|% -0,53
|
|Frank
|8,7337
|8,7863
|% -0,83
|
|Riyal
|2,1995
|2,2105
|% -0,69
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,41
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-4,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,01
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