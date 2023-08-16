***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186257BIST