***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÇelikhane ve Çubuk Haddehanesi bölümlerinde geçici vardiya azaltılması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz üretiminin Çelikhane bölümünde bir vardiya Çubuk Haddehanesi bölümünde ise iki vardiya azaltılması.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniUzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) pazarında yaşanan daralma ve artan üretim maliyetleri neticesinde kaynakların daha etkin kullanılmasına ve maliyet zararlarından korunmaya yönelik alınan önlemler.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi02.09.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiNormal şartlarda Şirketimiz'in bir günlük 1 vardiya Çelikhane üretimi yaklaşık 1.300 ton, Çubuk Haddehane üretimi yaklaşık 900 ton civarındadır. Piyasa koşullarının uygun hale gelmesi ile birlikte ilgili vardiyalar tekrar başlayacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiUzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) piyasasında yaşanan daralma ve artan üretim maliyetleri neticesinde söz konusu dönemde maliyet zararlarından korunmak amacıyla aksiyon alınarak vardiya azaltılmıştır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı1 vardiya Çelikhane üretimi günlük yaklaşık 1.300 ton (%33,33), 2 vardiya Çubuk Haddehane üretimi günlük yaklaşık 1.800 ton (%66,66) azalacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketimiz, Uzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) piyasasındaki yaşanan daralma sona erene kadar Profil Demir üretimine ve satışına ağırlık verecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarUzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) piyasasında yaşanan daralmanın sona ermesi.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yoktur.AçıklamalarUzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) pazarında yaşanan dönemsel daralma neticesinde ilgili ürün talebinde azalma yaşanmaktadır. Artan üretim maliyetleri ve ekonomik koşullar gereği, proaktif yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların daha etkin, verimli kullanılması ve olası maliyet zararlarını önlemek amacıylaŞirketimiz üretiminin Çelikhane bölümünde üretime geçici olarak bir vardiya ara verilerek üretimimizi iki vardiyaya, Çubuk Haddehanesi bölümünde ise üretime geçici olarak iki vardiya ara verilerek üretimimizi bir vardiyaya düşürmüş bulunmaktayız. Profil Haddehane tesisimizde üretim normal düzeninde devam edecektir.Alınan bu aksiyonlar geçici olup, operasyonlarının devamlılığını teminen Uzun Çelik Ürünleri (Nervürlü İnşaat Demiri) pazarında yaşanacak gelişmeler, üretim maliyetleri, talep ve siparişler göz önünde bulundurularak dinamik olan bu sürecin içerisinde söz konusu vardiyalar artırılabilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059715BIST