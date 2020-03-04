***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 4.115.351.878 4.666.022.227Satışların Maliyeti33 -4.060.766.772 -4.368.349.282TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.585.106 297.672.945BRÜT KAR (ZARAR)54.585.106 297.672.945Genel Yönetim Giderleri35 -40.962.665 -29.632.754Pazarlama Giderleri35 -45.917.613 -31.904.917Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 51.254.905 88.501.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -177.349.828 -323.852.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-158.390.095 784.355Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 36.447.536 110.643.547Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -85.942.746 -68.586.038TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.325.337FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-207.885.305 44.167.201Finansman Gelirleri39 23.585.378 23.340.512Finansman Giderleri39 -422.517.408 -538.640.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-606.817.335 -471.133.069Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri78.006.916 109.095.687Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -3.447.830 -199.728Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 81.454.746 109.295.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-528.810.419 -362.037.382DÖNEM KARI (ZARARI)-528.810.419 -362.037.382Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 -5.546.270 -20.278.157Ana Ortaklık Payları-523.264.149 -341.759.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -1,39540000 -0,91140000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI771.933.287 -242.550.449Dönem Karı (Zararı)-528.810.419 -362.037.382Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler445.951.237 490.471.429Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler124.642.838 105.723.843Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.818.023 57.139.199Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.880.259 -651.101Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-51.884.703 57.790.300Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.813.579 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.161.682 8.079.662Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler223.669.555 137.963.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler59.990.977 9.121.038Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.345.000 -59.465.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler68.335.977 68.586.038Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-78.006.916 -109.095.688Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler127.993.312 281.597.775Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.682.188 -58.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler869.209.704 -365.750.112Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.636.065 -11.487.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.939.971 -289.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler105.886.941 -289.189.414Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler610.603.028 50.490.699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-938.343 -127.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.961.984 -115.146.640Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları786.350.522 -237.316.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.427.492 -2.809.310Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.989.743 -2.425.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-151.631.273 -78.501.035Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.600.720 246.048Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-138.289.246 -30.923.127Türev Araçlardan Nakit Girişleri49.635.827 78.406.064Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-135.578.574 -126.230.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-394.803.345 256.950.676Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.843.720.302 1.837.933.733Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.023.406.302 -1.381.734.441İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-21.646.504 -63.350.875Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.392.163 0Ödenen Faiz-200.736.760 -149.651.142Alınan Faiz9.658.082 13.753.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.498.669 -64.100.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)225.498.669 -64.100.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ116.080.037 180.180.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ341.578.706 116.080.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 341.578.706 116.080.037Ticari Alacaklar121.670.586 248.858.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.435.290 45.063.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 117.235.296 203.794.776Diğer Alacaklar105.687.159 68.284.158İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 101.013.021 68.031.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.674.138 252.696Türev Araçlar48 4.034.785 754.684Stoklar12 797.689.792 847.537.909Peşin Ödenmiş Giderler14 31.808.717 11.797.959Diğer Dönen Varlıklar31 13.565.152 32.083.227ARA TOPLAM1.416.034.897 1.325.396.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.416.034.897 1.325.396.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 930.073 930.073Diğer Alacaklar11 2.699.564 2.178.730Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 95.860.000 143.650.000Maddi Duran Varlıklar16 2.376.591.474 1.686.226.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 489.812 800.399Peşin Ödenmiş Giderler14 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı42 299.668.133 236.358.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.776.239.056 2.070.144.694TOPLAM VARLIKLAR4.192.273.953 3.395.540.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49 1.045.762.568 1.056.993.478Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49 209.137.945 181.843.935Ticari Borçlar1.626.743.123 959.307.769İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.466.394 71.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.625.276.729 959.236.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29 13.720.664 12.023.937Diğer Borçlar730.336 1.668.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 730.336 1.668.679Türev Araçlar48 311.490 14.638.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü42 350.552 0Kısa Vadeli Karşılıklar27 4.500.785 1.138.344Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31 103.382.599 39.970.421ARA TOPLAM3.004.640.062 2.267.584.721TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.004.640.062 2.267.584.721UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar49 536.384.251 606.119.033Uzun Vadeli Karşılıklar31.926.342 29.585.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29 31.926.342 29.585.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 292.234.694 175.574.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.545.287 811.279.141TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.865.185.349 3.078.863.862ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar303.176.309 301.262.274Ödenmiş Sermaye32 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları32 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.114.126.685 645.677.428Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32 1.114.126.685 645.677.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-711.282.563 -426.252.265Net Dönem Karı veya Zararı-523.264.149 -341.759.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 23.912.295 15.414.670TOPLAM ÖZKAYNAKLAR327.088.604 316.676.944TOPLAM KAYNAKLAR4.192.273.953 3.395.540.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 677.312.956 -3.348.636 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535Düzeltmelerden Sonraki Tutar375.000.000 22.763.962 677.312.956 -3.348.636 25.832.374 -468.189.274 14.988.967 644.360.349 35.698.175 680.058.524Transferler-26.948.042 41.937.009 -14.988.967Dönem Karı (Zararı)-341.759.225 -341.759.225 -20.278.157 -362.037.382Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.338.850 -1.338.850 -5.348 -1.344.198Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Transferler-69.512.015 -272.247.210 341.759.225Dönem Karı (Zararı)-523.264.149 -523.264.149 -5.546.270 -528.810.419Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)520.212.827 321.357 520.534.184 18.687.895 539.222.079Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17.428.990 -1.902 -12.783.088 4.644.000 -4.644.000 0Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-528.810.419 -362.037.382DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar539.222.079 -1.344.198Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)673.634.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)393.187 -1.680.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-134.805.520 336.049Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)539.222.079 -1.344.198TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.411.660 -363.381.580Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.141.625 -20.283.505Ana Ortaklık Payları-2.729.965 -343.098.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824422BIST