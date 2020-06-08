***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 1.139.093.457 1.019.310.924Satışların Maliyeti33 -1.077.183.287 -1.069.693.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.910.170 -50.382.395BRÜT KAR (ZARAR)61.910.170 -50.382.395Genel Yönetim Giderleri35 -13.139.948 -8.018.478Pazarlama Giderleri35 -19.110.983 -8.602.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 53.666.924 26.630.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -3.356.620 -5.140.493ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.969.543 -45.513.516Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 2.538.145 1.325.257Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -25.351.851 -6.739.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.155.837 -50.928.047Finansman Gelirleri39 13.365.576 15.828.121Finansman Giderleri39 -324.884.140 -210.323.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-254.362.727 -245.423.190Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri48.437.101 47.078.554Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -622.795 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 49.059.896 47.078.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-205.925.626 -198.344.636DÖNEM KARI (ZARARI)-205.925.626 -198.344.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar32 -1.401.915 -4.278.714Ana Ortaklık Payları-204.523.711 -194.065.922Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,54540000 -0,51750000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.067.992 207.172.392Dönem Karı (Zararı)-205.925.626 -198.344.636Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler308.821.260 131.908.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36.963.016 24.389.139Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.184.511 -29.540.309Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.372.172 -978.190Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.556.683 -28.562.119Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.887.314 4.111.480Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.556.885 50.238.991Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22.937.467 4.996.894Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22.937.467 4.996.894Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-48.437.101 -47.078.553Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler225.852.930 124.775.803Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-123.762 15.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.250.369 277.614.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.975.475 35.435.299Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.640.081 -6.279.783Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler70.293.844 140.425.388Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.435.473 30.793.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.128 -740.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.163.520 77.980.475Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları108.146.003 211.178.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.927.932 -3.693.995Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.150.079 -311.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.796.208 -487.971Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.762 2.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.620.394 -1.815.347Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.697.383 4.960.816Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-19.996.959 -3.635.559FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.627.674 -22.877.078Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri589.633.917 525.120.474Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-695.987.964 -510.516.537İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış30.726.532 -19.880.883Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-265.949 0Ödenen Faiz-69.046.516 -20.429.435Alınan Faiz3.312.306 2.829.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.355.890 183.807.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.355.890 183.807.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ341.578.706 116.080.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ272.222.816 299.887.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 272.222.816 341.578.706Ticari Alacaklar189.021.241 121.670.586İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 171.704 4.435.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 188.849.537 117.235.296Diğer Alacaklar90.022.873 105.687.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 78.308.967 101.013.021İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.713.906 4.674.138Türev Araçlar48 974.274 4.034.785Stoklar12 711.230.874 797.689.792Peşin Ödenmiş Giderler14 44.577.884 31.808.717Diğer Dönen Varlıklar31 16.513.055 13.565.152ARA TOPLAM1.324.563.017 1.416.034.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.324.563.017 1.416.034.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 937.678 930.073Diğer Alacaklar11 2.441.496 2.699.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 95.860.000 95.860.000Maddi Duran Varlıklar16 2.356.979.519 2.376.591.474Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 535.717 489.812Peşin Ödenmiş Giderler14 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı42 344.964.086 299.668.133TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.801.718.496 2.776.239.056TOPLAM VARLIKLAR4.126.281.513 4.192.273.953KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49 2.630.752.287 2.589.289.993Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49 235.150.392 209.137.945Ticari Borçlar93.261.236 83.215.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.155.097 1.466.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.572.807 13.720.664Diğer Borçlar1.030.464 730.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.030.464 730.336Türev Araçlar48 2.888.870 311.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü42 305.260 350.552Kısa Vadeli Karşılıklar27 929.736 4.500.785Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler31 113.717.847 103.382.599ARA TOPLAM3.094.608.899 3.004.640.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.094.608.899 3.004.640.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar49 588.153.161 536.384.251Uzun Vadeli Karşılıklar35.763.143 31.926.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29 35.763.143 31.926.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42 288.095.267 292.234.694TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER912.011.571 860.545.287TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.006.620.470 3.865.185.349ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.153.300 303.176.309Ödenmiş Sermaye32 375.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları32 22.763.962 22.763.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.096.383.139 1.114.126.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32 1.096.383.139 1.114.126.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.218.302.464 -711.282.563Net Dönem Karı veya Zararı-204.523.711 -523.264.149Kontrol Gücü Olmayan Paylar32 22.507.743 23.912.295TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.661.043 327.088.604TOPLAM KAYNAKLAR4.126.281.513 4.192.273.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.358.330 -335.400.895 341.759.225Dönem Karı (Zararı)-194.065.922 -194.065.922 -4.278.714 -198.344.636Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.114.229 -1.114.229 -6.809 -1.121.038Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış11.230.351 -1.870 -12.783.088 -1.581.607 1.581.607 0Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 655.209.935 -5.803.585 25.832.374 -774.436.248 -194.065.922 104.500.516 12.710.754 117.211.270Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Transferler-16.244.248 -507.019.901 523.264.149Dönem Karı (Zararı)-204.523.711 -204.523.711 -1.401.915 -205.925.626Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.499.298 -1.499.298 -2.637 -1.501.935Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.102.250.468 -5.867.329 25.832.374 -1.218.302.464 -204.523.711 97.153.300 22.507.743 119.661.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-205.925.626 -198.344.636DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.501.935 -1.121.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.877.419 -1.401.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler375.484 280.260Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.501.935 -1.121.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-207.427.561 -199.465.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.404.552 -4.283.653Ana Ortaklık Payları-206.023.009 -195.182.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849947BIST