***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.201.266.535 3.498.341.815 2.908.690.031 1.383.089.695Satışların Maliyeti16 -6.539.445.494 -3.338.172.415 -2.715.223.734 -1.268.722.351TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)661.821.041 160.169.400 193.466.297 114.367.344BRÜT KAR (ZARAR)661.821.041 160.169.400 193.466.297 114.367.344Genel Yönetim Giderleri17 -46.914.276 -39.096.270 -17.246.161 -13.782.304Pazarlama Giderleri17 -23.913.869 -13.607.204 -12.660.607 -3.999.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 141.879.498 91.686.275 48.391.765 21.596.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.570.302 -6.974.184 -2.490.666 -1.950.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)726.302.092 192.178.017 209.460.628 116.232.260Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 7.967.358 3.473.788 2.255.858 760.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.620.313 -65.469.547 -34.440 -32.808.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)732.649.137 130.182.258 211.682.046 84.184.242Finansman Gelirleri20 32.595.018 30.230.904 7.447.130 11.221.985Finansman Giderleri20 -656.407.708 -961.377.953 -128.576.614 -438.961.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.836.447 -800.964.791 90.552.562 -343.555.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.735.356 135.060.531 -36.661.567 136.503.591Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -10.113.013 -2.797.788 -3.665.782 -524.055Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -15.622.343 137.858.319 -32.995.785 137.027.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816DÖNEM KARI (ZARARI)83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.100.933 -8.658.357 1.649.530 -3.726.683Ana Ortaklık Payları87.202.024 -657.245.903 52.241.465 -203.325.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,09710000 -1,75270000 0,05820000 -0,54220000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-711.447.987 234.848.377Dönem Karı (Zararı)83.101.091 -665.904.260Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler604.218.101 716.882.601Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler140.386.823 117.676.567Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.521.490 -757.758Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -375.194 -1.824.126Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.896.684 1.066.368Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 9.247.967 11.436.083Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18,20 68.388.011 135.633.325Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.767.904 65.469.547Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -6.767.904 65.469.547Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 25.735.356 -135.060.531Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler361.285.498 525.959.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler420.860 -3.473.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.384.005.639 196.239.322Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138.121.747 8.378.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.434 -2.637.422Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-594.505.803 -26.694.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.305.765 9.670.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-89.165 1.049.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-634.794.725 206.471.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-696.686.447 247.217.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.682.544 -5.508.438Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.078.996 -6.860.848YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.194.116 -90.704.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.445.939 1.594.765Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.173.413 -73.079.089Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.060.000Türev Araçlardan Nakit Girişleri17.172.542 4.394.568Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.205.184 -45.674.605Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.566.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.215.936.980 -182.473.367Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.127.884.035 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.488.942.568 2.392.967.606Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.339.929.451 -2.476.172.363İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış18.308.392 75.271.584Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.137.907 -2.545.596Ödenen Faiz-96.006.891 -182.065.682Alınan Faiz23.085.949 10.071.084Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.209.715 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)469.294.877 -38.329.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)469.294.877 -38.329.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 255.835.616 341.578.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 725.130.493 303.249.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 725.130.493 255.835.616Ticari Alacaklar230.359.895 86.470.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.311.956 2.831.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 229.047.939 83.639.317Diğer Alacaklar56.211.746 66.014.887İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 54.435.557 63.658.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.776.189 2.355.985Türev Araçlar0 2.854.952Stoklar8 1.529.694.095 935.300.544Peşin Ödenmiş Giderler9 198.941.780 50.124.649Diğer Dönen Varlıklar14 18.330.520 12.690.103ARA TOPLAM2.758.668.529 1.409.291.278TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.758.668.529 1.409.291.278DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.023.056 937.679Diğer Alacaklar7 3.599.141 2.575.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller87.991.000 87.991.000Maddi Duran Varlıklar10 2.932.631.768 3.029.301.372Kullanım Hakkı Varlıkları13.519.467 17.753.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 380.059 357.402Peşin Ödenmiş Giderler9 68.791.856 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 305.768.178 73.914.362TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.413.704.525 3.212.830.022TOPLAM VARLIKLAR6.172.373.054 4.622.121.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 2.638.426.005 2.161.008.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 691.046.746 305.513.113Ticari Borçlar84.923.918 100.378.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.245.597 1.145.870İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 80.678.321 99.232.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 22.802.736 15.891.080Diğer Borçlar7 1.633.683 1.722.848Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler14 198.593.404 610.595.918Türev Araçlar0 1.655.498Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.432.325 3.177.192Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 71.247.877 78.838.078ARA TOPLAM3.712.106.694 3.278.780.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.712.106.694 3.278.780.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 346.914.647 696.372.354Uzun Vadeli Karşılıklar58.168.180 47.262.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 58.168.180 47.262.041Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 403.897.476 157.489.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER808.980.303 901.123.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.521.086.997 4.179.904.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.616.807.604 409.106.429Ödenmiş Sermaye15 1.500.000.000 375.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 22.763.962 22.763.962Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.884.035 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.531.601.826 1.607.821.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 1.531.601.826 1.607.821.839Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 25.832.374 25.832.374Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.553.476.617 -1.166.593.025Net Dönem Karı veya Zararı87.202.024 -455.718.721Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 34.478.453 33.110.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.651.286.057 442.217.219TOPLAM KAYNAKLAR6.172.373.054 4.622.121.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-52.052.754 -471.211.395 523.264.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-657.245.903 -657.245.903 -8.658.357 -665.904.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.923.700 -4.923.700 -18.925 -4.942.625Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler375.000.000 22.763.962 1.066.441.962 -9.291.731 25.832.374 -1.182.493.958 -657.245.903 -358.993.294 15.235.013 -343.758.281Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler375.000.000 22.763.962 0 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-72.212.529 -383.506.192 455.718.721 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)87.202.024 87.202.024 -4.100.933 83.101.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.232.164 -4.232.164 -40.409 -4.272.573Sermaye Arttırımı1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 5.566.000 1.133.450.035Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış225.153 -473 -167.685 56.995 -56.995 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.550.353.084 -18.751.258 25.832.374 -1.553.476.617 87.202.024 1.616.807.604 34.478.453 1.651.286.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)83.101.091 -665.904.260 53.890.995 -207.051.816DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.272.573 -4.942.625 -2.299.765 -219.146Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.340.716 -6.178.281 -2.874.706 -273.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.068.143 1.235.656 574.941 54.786Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.272.573 -4.942.625 -2.299.765 -219.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.828.518 -670.846.885 51.591.230 -207.270.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.141.342 -8.677.282 1.631.978 -3.727.943Ana Ortaklık Payları82.969.860 -662.169.603 49.959.252 -203.543.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974032BIST