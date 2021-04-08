***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başl 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Tarihi 05.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,5 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,6 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulunun 08.04.2021 tarih ve 11 sayılı toplantısında 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.05.2021 Çarşamba günü saat:10.00'da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde bulunan fabrikamızda yapılmasına karar ver