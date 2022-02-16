***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKonak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 2021-12 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002160BIST