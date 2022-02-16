Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.02.2022 18:32
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Konak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 2021-12 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilen,  Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte  sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002160


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.041
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.058 En Düşük
2.036
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 7,70 15.901.185 % 10,00  
UZERB 50,60 340.757 % 10,00  
MERIT 32,00 60.642.885 % 9,97  
ARMDA 63,45 4.325.914 % 9,97  
DESA 11,84 11.795.761 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5948 13,5964 % 0,00  
Euro 15,4951 15,5143 % 0,21  
Sterlin 18,4274 18,5198 % 0,41  
Frank 14,6939 14,7824 % 0,41  
Riyal 3,6120 3,6302 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -2,43  
Altın Gr. 818 818 8,02  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 -0,14  
Gümüş Gr. 10,28 10,29 -0,05  
B. Petrol 92,79 92,79 1,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru