***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.07.2020 10:56
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesi SPK başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 23/07/2020 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme değişiklik metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861305
BIST
13:43119.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.301,49
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.479
En Düşük
118.585
13:436,8481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
13:437,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
13:43414,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,93
|Açılış
|: 414,29
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.325.730
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|178.456.770
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.299.815
|% 9,95
|
|AKGUV
|4,70
|84.681.050
|% -8,74
|
|ARMDA
|25,68
|14.420.680
|% -4,96
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
|
|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
|
|ASELS
|34,70
|1.159.331.058
|% 2,85
|
|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|636.871.991
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,40
|383.908.627
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,65
|359.323.192
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,75
|230.010.112
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|332.075.341
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6904
|8,7339
|% -0,11
|
|Frank
|7,3580
|7,4024
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,64
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.693
|2.716
|18,10
|
|Tam
|2.774
|2.787
|18,50
|
|Yarım
|1.347
|1.363
|9,00
|
|Çeyrek
|675
|682
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,05
|