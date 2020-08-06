***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 13:46
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesine İlişkin SPK onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı onay yazısı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.07.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi konusunda şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, bugün elimize ulaşan bildirime göre Kurul'un 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı yazısı ile ekli şekilde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Eski Metin Yeni Metin SPK onay.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865969
BIST
16:351.050
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
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|Açılış
|: 1.091
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 481,77
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
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482,15
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.832.311
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.151.926
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|GARAN
|6,60
|1.205.196.916
|% -2,65
|
|SISE
|5,92
|975.968.782
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|ASELS
|15,87
|871.867.738
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|546.361.747
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|446.309.180
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|TRKCM
|3,78
|747.824.092
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5419
|9,5898
|% 3,57
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|
|Riyal
|1,9324
|1,9421
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
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|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
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