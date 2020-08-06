***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesine İlişkin SPK onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı onay yazısı.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.07.2020Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi konusunda şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, bugün elimize ulaşan bildirime göre Kurul'un 30.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7914 sayılı yazısı ile ekli şekilde onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Eski Metin Yeni Metin SPK onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865969BIST