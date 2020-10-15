***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2020 14:59
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 TL'den 1.500.000.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği 15.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözlesme.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881934
BIST
17:461.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 1.188
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:467,9424
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CEOEM
|8,14
|93.571.222
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.819.285
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.686.883
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
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|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
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|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
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|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
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|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
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|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9362
|7,9424
|% 0,40
|
|Euro
|9,2918
|9,3008
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,49
|
|Frank
|8,6479
|8,7000
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1108
|2,1214
|% 0,40
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
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|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-1,21
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Seans Raporu
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