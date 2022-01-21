Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.01.2022 15:25
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin güncellenmesine İlişkin SPK onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi konusunda şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 21.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16163 sayılı yazısı ile ekli şekilde onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995631


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:151.997
Değişim :  -0,88% |  -17,66
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021 En Düşük
1.989
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 33,44 27.511.736 % 10,00  
SANEL 9,58 7.478.570 % 9,99  
KGYO 6,86 26.834.518 % 9,94  
EDATA 24,16 26.871.283 % 9,92  
IHEVA 1,06 20.903.056 % 9,28  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Dolar 13,4112 13,4149 % 0,29  
Euro 15,2189 15,2315 % 0,58  
Sterlin 18,1388 18,2298 % 0,18  
Frank 14,6393 14,7275 % 0,96  
Riyal 3,5640 3,5819 % 0,34  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 0,95  
Altın Gr. 792 792 2,51  
Cumhuriyet 5.259 5.338 -6,00  
Tam 5.230 5.364 -9,61  
Yarım 2.528 2.595 -4,65  
Çeyrek 1.268 1.297 -2,32  
Gümüş.Ons 24,50 24,52 0,05  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 0,03  
B. Petrol 87,13 87,13 -1,25  
Seans Raporu 16:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru