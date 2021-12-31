***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin uzun vadeli ulusal notunu "BBB-(Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-3 (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. Derecelendirme raporu kurumsal internet sitemizde (www.izdemir.com.tr) yayınlanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987360BIST