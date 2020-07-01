***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:13
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Nasuhi İzzet ULU 01.07.2020 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853790
BIST
18:00115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.146,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:006,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:007,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:00389,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,29
|Açılış
|: 389,17
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|ULAS
|5,48
|7.060.397
|% -6,96
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,32
|17.067.866
|% -5,46
|
|RTALB
|33,16
|54.029.726
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|ASELS
|32,72
|1.264.796.264
|% 0,74
|
|GARAN
|8,29
|1.252.017.623
|% -2,01
|
|THYAO
|12,28
|1.240.522.897
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|921.544.015
|% -2,44
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|814.025.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,50
|475.131.600
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5510
|% 0,40
|
|Frank
|7,2213
|7,2648
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
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