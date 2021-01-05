***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 19:44
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2021 TARİHLİ SAAT 11:59 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR
04.01.2021 tarihli açıklamamızda "
Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda" cümlesinde tarih sehven 2021 yerine 2020 yazılmıştır. Açıklamamızın ilgili paragrafının düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.
% 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01. tarihinde yapılan toplantıda, planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirketimize sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897251
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,0962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3876
|% -0,47
|
|Euro
|9,0830
|9,0962
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0313
|10,0816
|% -0,04
|
|Frank
|8,3739
|8,4244
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|7,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|52,84
|52,84
|1,75
|