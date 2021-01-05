***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.01.2021 TARİHLİ SAAT 11:59 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR04.01.2021 tarihli açıklamamızda "Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda" cümlesinde tarih sehven 2021 yerine 2020 yazılmıştır. Açıklamamızın ilgili paragrafının düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.% 58,13 oran ile Şirketimiz ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01. tarihinde yapılan toplantıda, planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirketimize sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. 2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897251BIST