***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 17:44
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020 / 27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını belirtmiştik. Gelinen aşamada çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Çelikhane yatırımının 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup, yatırım kapsamında bugün itibarıyla Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11 milyon 500 bin EUR olmak üzere, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16'dır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955044
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1067
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0510
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05489,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,11
|Açılış
|: 489,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6234
|8,6266
|% 1,25
|
|Euro
|10,1449
|10,1579
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9294
|11,9892
|% 0,83
|
|Frank
|9,3957
|9,4523
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-42,78
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında