***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020 / 27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.05.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Ülkemizdeki mevcut ham çelik üretimindeki ortalama %3,5 olan payımızı yaklaşık %7'ye yükselterek Sektördeki yerimizi güçlendirmek ve büyüyerek ciromuzu artırmak adına çelikhane üretim kapasitemizi iki katı olacak şekilde 1.400.000 ton/yıl'dan 2.800.000 ton/yıl'a çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların tamamlanmış olduğunu ve yatırımın ana ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığını belirtmiştik. Gelinen aşamada çelikhane yatırımının ön sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştır. Çelikhane yatırımının 100 milyon USD tutarında gerçekleşmesi planlanmakta olup, yatırım kapsamında bugün itibarıyla Sürekli Döküm Makinesi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda SMS CONCAST AG firması ile 11 milyon 500 bin EUR olmak üzere, Hava Ayrıştırma Tesisi kurulumu için ana ekipman tedariki konusunda AVIC INTERNATIONAL HANGZHOU COMPANY LTD ve AVIC ENDUSTRIYEL GAZ MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. firmaları ile toplam 16 milyon 700 bin USD olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Yatırıma 2 ay içerisinde başlanması ve 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yatırımın son açıklanan bilançodaki aktiflere oranı %16'dır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955044BIST