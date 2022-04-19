***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılında 1 yıl süre ile seçilmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in görev süresinin dolması sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 21.03.2022 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Av. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in yerine 2 yıl süre ile (02.06.2024 tarihine kadar) görev yapmak üzere Caner Bayazıt EMİROĞLU Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.3.6.) numaralı ilkesinde yer verilen şartlara ilişkin bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.04.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-19979 sayılı karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığına onay verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022038BIST