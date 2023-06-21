***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023, 11.05.2023, 02.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %85,44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. adına Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız tarafından 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı 361.115.128,00 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Yatırım teşviki kapsamında Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160853BIST